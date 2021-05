T-Mobile breidt 5G-netwerk uit naar Noordzee

T-Mobile gaat ook supersnelle 5G-verbindingen aanbieden op de Noordzee. Het telecombedrijf slaagde erin om op de frequentieveiling hiervoor van de overheid de benodigde vergunning te bemachtigen. Hierdoor breidt T-Mobile als eerste Nederlandse provider zijn 5G-netwerk over de 700MHz-band uit naar het drukste en meest bevaren gebied op zee.

Sinds de lancering van zijn landelijk dekkend 5G-netwerk in 2020 biedt T-Mobile zijn netwerk al aan in delen van het directe kustgebied van de Noordzee. Dat is tot en met circa 22 kilometer uit de kust. Door de veiling kan het bedrijf met zijn netwerk straks ook de hele economisch exclusieve zone van Nederland in Noordzee beslaan.

De veiling van de overheid bestond uit diverse biedronden en heeft in totaal 975.000 euro opgebracht. Daarvan komt 325.000 euro voor rekening van T-Mobile. Er zijn ook nog vergunningen vergeven aan Tampnet, dat zich vooral richt op offshorecommunicatie. Die vergunningen hebben betrekking op andere frequenties.

Volgens de overheid gaat het om belangrijke communicatie voor bijvoorbeeld personeel op olieplatforms, voor windparken en voor schepen. Met de komst van 5G op zee kan een alternatief voor satellietcommunicatie worden gecreƫerd. De snelle mobiele verbindingen kunnen onder meer gebruikt worden voor private bedrijfsnetwerken of automatisering van bedrijfsprocessen. Maar denk ook aan communicatie met varende en vliegende drones.