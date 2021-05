Aandeelhouders Shell stemmen over klimaatvoorstellen

Olie- en gasproducent Shell houdt dinsdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Shell legt dan zijn eigen strategie voor de overgang naar duurzame energie voor aan de aandeelhouders. Zij mogen een adviserende stem uitbrengen over de strategie die in februari werd gepresenteerd. Het Brits-Nederlandse bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Maar er is ook kritiek op de plannen.

Volgens Shell is het voor het eerst dat een energiebedrijf zijn aandeelhouders vraagt om te adviseren over een strategie voor energietransitie. Topman Ben van Beurden zegt dat het belangrijker dan ooit is dat de aandeelhouders de aanpak van Shell begrijpen en ondersteunen. De stemming is puur adviserend en niet bindend, aldus Shell.

Volgens de activistische aandeelhouder Follow This voldoen de eigen klimaatplannen van Shell nog steeds niet aan de klimaatdoelen van Parijs en is het een pr-offensief van Shell. Follow This zal op de vergadering voor de vijfde keer een eigen klimaatresolutie in stemming brengen. Die werd bij voorgaande pogingen door een ruime meerderheid van de aandeelhouders verworpen, hoewel het aantal voorstemmen groeide.

Afgelopen weekend werd bekend dat ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) tegen de duurzaamheidsstrategie van Shell is en dus tegen het klimaatplan van het concern zal stemmen. “We vinden de strategie van Shell niet ver genoeg gaan, maar willen wel in gesprek blijven”, zei PFZW-voorzitter Joanne Kellermann in een interview met NRC. Zij wijst erop dat Shell vooral met het afvangen van CO2 en het compenseren van uitstoot door het planten van bomen de uitstoot neutraal wil krijgen en zich minder richt op daadwerkelijk lagere uitstoot.

Milieuactivisten voeren rond de aandeelhoudersvergadering van Shell elk jaar steevast actie voor veranderingen bij het olie- en gasconcern. Dat zal dit keer niet anders zijn, ondanks dat de vergadering vanwege corona virtueel gehouden zal worden. Zo kondigde actiegroep Code Rood, die strijdt tegen de macht van de fossiele industrie, eerder aan van zich te laten horen.