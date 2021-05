AEX koerst af op hoger begin na winsten in Azië

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst dinsdag af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers lijken moed te putten uit de positieve stemming op de Aziatische markten en schuiven de zorgen over de stijgende inflatie even aan de kant. Daarnaast wordt uitgekeken naar het economische groeicijfer van de eurozone in het eerste kwartaal, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,8 procent hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het groen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde dik 2 procent hoger ondanks een krimp van de Japanse economie in het eerste kwartaal. Ook de beurs in Taiwan toonde een flink herstel, na de koersval die werd veroorzaakt door de onrust over de corona-uitbraak in de eilandstaat.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar fitnessketen Basic-Fit. De sportscholen in Nederland mogen vanaf woensdag weer open. De maatregelen van onder meer maximaal dertig mensen tegelijk in een ruimte en 1,5 meter afstand houden, blijven wel van kracht. Ook moeten bezoekers van fitnesscentra van tevoren reserveren en mogen de kleedkamers en douches nog niet gebruikt worden.

Unibail-Rodamco-Westfield kondigde aan 1,25 miljard euro te hebben opgehaald met de plaatsing van obligaties. Het winkelvastgoedconcern wil het geld onder meer gebruiken voor de herfinanciering van zijn schulden.

De aandelen van laadpalenfabrikant Alfen en beursuitbater Euronext zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Berenberg schroefde zijn aanbeveling voor Alfen op naar kopen, terwijl analisten van Morgan Stanley negatiever werden over Euronext.

De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. De AEX-index eindigde licht in de min op 703,22 punten en de MidKap klom een fractie tot 1049,69 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent. Wall Street ging licht omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 34.327,79 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent.

De euro was 1,2168 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 66,49 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 69,73 dollar per vat.