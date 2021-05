Beleggers schuiven inflatiezorgen aan de kant, AEX wint 0,9 procent

De Amsterdamse aandelenbeurs wist dinsdag weer de weg omhoog te vinden, na het tamme begin van de handelsweek. Beleggers schoven de zorgen over de oplopende inflatie en nieuwe coronavarianten aan de kant en trokken zich op aan de positieve stemming op de Aziatische markten. Ook werd uitgekeken naar het economische groeicijfer van de eurozone in het eerste kwartaal, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in de plus op 709,78 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1057,39 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,9 procent.

Sterkste stijger in de AEX was fintechbedrijf Adyen met een winst van 3 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi volgden met plussen tot 2,9 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en telecomconcern KPN waren de enige dalers met minnen tot 0,5 procent.

Heineken won 0,4 procent. De bierbrouwer is in gesprek met het Zuid-Afrikaanse drankconcern Distell over een overname. Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Jaarlijks draait het bedrijf een omzet van omgerekend 1,5 miljard euro. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 0,1 procent. Het winkelvastgoedconcern haalde 1,25 miljard euro op met de plaatsing van obligaties.

Laadpalenfabrikant Alfen profiteerde van een koopadvies van Berenberg en ging aan kop in de MidKap met een plus van 6 procent. Fitnessketen Basic-Fit klom 1,4 procent na het nieuws dat de sportscholen in Nederland vanaf woensdag weer open kunnen.

Vodafone zakte 6 procent in Londen na tegenvallende resultaten. Het Britse telecomconcern kampt met de gevolgen van de coronacrisis. Door de pandemie wordt minder gereisd en verdiende het bedrijf fors minder aan zijn roamingdiensten, waarbij een telefoon verbinding maakt met een buitenlands netwerk. Het Franse telecombedrijf Iliad, dat ook met cijfers kwam, kelderde 8 procent in Parijs.

Vivendi won dik 3 procent. Het Franse mediaconcern overweegt een extra 10 procent van de aandelen van zijn muzieklabel Universal Music Group (UMG) te verkopen. Het bedrijf liet eerder al weten UMG, het label achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, naar de Amsterdamse beurs te willen brengen.

De euro was 1,2194 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 66,88 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent meer, op 70,09 dollar per vat.