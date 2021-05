Booking.com verliest concurrentiezaak in Duitsland

Hotels in Duitsland die gebruikmaken van boekingswebsite Booking.com mogen op hun eigen website kamers tegen goedkopere prijzen aanbieden. Het boekingsplatform wilde dat via speciale clausules voorkomen, maar het Duitse hooggerechtshof heeft bepaald dat het toch mag. Daarmee blijft een eerdere uitspraak van de Duitse concurrentiewaakhond in stand. Volgens de toezichthouder was de uitsluitpraktijk van Booking.com in strijd met de concurrentiewet.

De toezichthouder had in 2015 verhinderd dat Booking.com bepaalde clausules voor de beste prijs kon blijven gebruiken in Duitsland. De clausules verplichtten hotels die op de boekingswebsite actief waren om altijd hun laagste kamerprijzen aan te bieden, evenals de maximumcapaciteit voor kamers en meest gunstige boekings- en annuleringsvoorwaarden op alle boekingskanalen.

Booking.com had de beslissing met succes aangevochten bij een hogere regionale rechtbank in 2019, maar de toezichthouder ging daarop in hoger beroep. Andreas Mundt, president van waakhond Bundeskartellamt, zei blij te zijn met de uitspraak van het hooggerechtshof en zei dat de clausules voor beste prijzen “concurrentie tussen platformen in de weg kunnen staan”. “Ze kunnen hoteliers benadelen en voor hogere prijzen zorgen voor consumenten.”

In 2013 zag webwinkel Amazon ook al af van soortgelijke voorwaarden voor handelaren van hun Marketplace-platform nadat een waakhond ingreep.