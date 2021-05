Duits onderzoek naar mogelijke concurrentieverstoring Amazon

De Duitse kartelwaakhond is een onderzoek gestart naar mogelijk “concurrentieverstorende praktijken” van webwinkelconcern Amazon. Daarbij maakt het Bundeskartellamt gebruik van een nieuwe wet die de toezichthouder meer macht geeft om grote techbedrijven aan te pakken.

Volgens het hoofd van de mededingingsautoriteit Andreas Mundt moet allereerst uitgezocht worden hoe dominant Amazon precies is met zijn onlinemarktplaatsen en vele digitale aanbiedingen. Als sprake zou zijn van een “vrijwel onbetwistbare economische machtspositie” dan komt de concurrentie soms mogelijk in het geding.

Dat laatste zou bijvoorbeeld het geval zijn als Amazon eigen diensten zou voortrekken ten opzichte van andere verkopers op de platformen, of door zijn beleid bepaalde andere partijen zou buitensluiten. Mundt voegde eraan toe dat de toezichthouder volgens de nieuwe wet “vroegtijdig maatregelen zou kunnen nemen tegen mogelijke concurrentieverstorende praktijken van Amazon en deze zou kunnen verbieden”.

Het is niet voor het eerst dat het Bundeskartellamt gebruik maakt van de nieuwe wet die in januari in werking trad. De toezichthouder kijkt ook al wat de nieuwe regelgeving betekent voor Facebook, dat net als Amazon een sterke positie lijkt te hebben en daardoor mogelijk bepaalde concurrentie in gevaar kan brengen.