KLM vliegt deze zomer op meer Europese bestemmingen dan in 2019

KLM kondigt vier nieuwe bestemmingen aan en laat weten dat zijn Europese netwerk richting de zomer weer geheel is opgebouwd. De luchtvaartmaatschappij vliegt deze zomer zelfs op meer bestemmingen dan in de zomer van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

“We zijn heel blij dat er meer mogelijkheden zijn om weer op reis te gaan”, zegt KLM-topman Pieter Elbers. De maatschappij houdt de situatie in alle landen de komende tijd goed in de gaten. Zodra het mogelijk is, zullen de frequenties op populaire bestemmingen worden verhoogd en wordt meer capaciteit ingezet.

Naar Porto en Ibiza zullen in de maanden juli en augustus naar verwachting bijvoorbeeld vluchten worden bijgezet of er worden grotere toestellen ingezet. Vergeleken met eerdere jaren zal KLM sowieso relatief meer capaciteit inzetten op Zuid-Europese bestemmingen in Portugal, Spanje, Italiƫ, Kroatiƫ en Griekenland.

Nieuw deze zomer zijn de bestemmingen Belgrado, Verona, Palma de Mallorca en Dubrovnik. De laatste drie daarvan worden eind juni in de dienstregeling opgenomen. Vloog KLM in de zomer van 2019 nog naar 92 Europese bestemmingen, deze zomer zal KLM in dit werelddeel 96 bestemmingen aanbieden. Binnenkort zal KLM ook bekendmaken hoe zijn buiten-Europese netwerk er deze zomer komt uit te zien.