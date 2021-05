Nikkei flink hoger ondanks krimp Japanse economie

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een stevige winst gesloten. Beleggers legden het nieuws dat de Japanse economie in het eerste kwartaal is gekrompen naast zich neer en gingen op zoek naar koopjes na de recente koersverliezen. De stemming werd daarbij gesteund door beter dan verwachte resultaten van een aantal grote Japanse bedrijven. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,1 procent in de plus op 28.406,84 punten. De Japanse economie kromp in het eerste kwartaal met 5,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Ten opzichte van het vierde kwartaal bedroeg de krimp 1,3 procent. Daarmee kwam een einde aan twee kwartalen van groei op rij. De op twee na grootste economie ter wereld werd afgelopen kwartaal getroffen door strengere coronamaatregelen om de opleving van het virus te bestrijden.

Recruit Holdings steeg dik 7 procent. Het Japanse detacheringsbedrijf gaf een sterke verwachting af voor het huidige boekjaar. Ook Mitsubishi UFJ Financial Group (plus 2,6 procent) verwacht dit boekjaar meer winst te behalen dan analisten hadden voorzien. De Japanse bank keert daarnaast een hoger dividend uit. Bridgestone won bijna 2 procent dankzij meevallende resultaten van de Japanse bandenfabrikant.

De beurs in Taiwan toonden een fors herstel en steeg 5 procent. Een dag eerder zakte de Taiex nog bijna 3 procent door de invoering van strengere coronamaatregelen in en rond de hoofdstad Taipei. De eilandstaat sluit vanaf woensdag ook de grenzen voor buitenlanders zonder verblijfsvergunning. Foxconn dikte 8,5 procent aan. Beleggers reageerden enthousiast op de strategische samenwerking van het Taiwanese techbedrijf met autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van automerken als Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Jeep.