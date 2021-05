Opleving coronavirus bezorgt Japan krimpkwartaal

De Japanse economie is in de eerste drie maanden van het jaar met 1,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het land kampt nog altijd met een opleving van het aantal coronabesmettingen, onder andere door nieuwe varianten die besmettelijker zijn.

Maatregelen tegen het virus drukten onder andere op het consumptiegedrag van Japanners. Zo was het in regio’s waar de noodtoestand gold moeilijker om nog op pad te gaan om te winkelen of uit te eten. Daarnaast hielden bedrijven uit onzekerheid liever geld in kas in plaats van het te investeren en had de reissector last van beperkingen.

Naast het coronavirus zaten chiptekorten Japan ook dwars. Die zorgden er vooral voor dat de export minder bijdroeg aan het bruto binnenlands product (bbp).

De krimp van ’s werelds op twee na grootste economie is sterker dan verwacht. Economen gepeild door financieel persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op 1,1 procent krimp op kwartaalbasis.

Het land stevent nu af op een recessie, waar technisch sprake van is als het bbp twee achtereenvolgende kwartalen krimpt. Japan kreeg in april weer te maken met stijgende besmettingsaantallen, die ondanks het uitroepen van de noodtoestand in vier prefecturen moeilijk omlaag te krijgen zijn. Onder andere in en om hoofdstad Tokio werd de noodtoestand verlengd. Diezelfde metropool is over twee maanden gastheer voor de Olympische Spelen.