‘Rommelen in marge tegen belastingontwijking moet voorbij zijn’

Het tijdperk van rommelen in de marge tegen belastingontwijking moet voorbij zijn. Dat zegt de maatschappelijk organisatie Oxfam Novib in een reactie op nieuws dat Brussel nog dit jaar met een wetsvoorstel komt om het misbruik van brievenbusfirma’s aan te pakken.

“Het is nu aan de lidstaten, waaronder een aantal notoire belastingparadijzen, om niet op de rem te gaan staan”, benadrukt deskundige Esmé Berkhout van Oxfam Novib. Haar organisatie pleit er al langer voor dat het internationale belastingsysteem moet worden veranderd. “Fundamentele hervormingen moeten ervoor zorgen dat bedrijven tenminste een minimum aan belasting betalen daar waar ze ook echt actief zijn en hun winsten maken”, aldus Berkhout.

De Europese Commissie is volgens Oxfam ook met een plan naar buiten gekomen over te nemen stappen om een ​​eerlijke en effectieve belastingheffing te garanderen, de belastingregels voor bedrijven te vereenvoudigen en een kader voor bedrijfsbelasting op langere termijn tot stand te brengen.

De maatschappelijke organisatie beschouwt dit alles al als een “passend antwoord” op de “teleurstellende uitspraak” van het Gerecht van de Europese Unie van vorige week. Brussel was een paar jaar terug namelijk tot de conclusie gekomen dat een belastingregeling van Amazon met Luxemburg neerkwam op internationale staatssteun, maar de Europese rechter ging niet in die redenering mee en stelde de Europese Commissie in het ongelijk.