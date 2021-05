Staatsolie blij met enthousiasme Shell bij zoeken Surinaamse olie

Olie- en gasbedrijf Shell wil volgend jaar al op zoek gaan naar olie voor de kust van Suriname. Dat maakte de nieuwe algemeen directeur van het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie Annand Jagesar dinsdag bekend tijdens een persconferentie in Paramaribo.

Voor Staatsolie is het enthousiasme van Shell goed nieuws. Volgens Jagesar is Shell heel “agressief” als het gaat om het vinden van de olie in de Surinaamse kustwateren. Shell heeft zich in september vorig jaar ingekocht om mee te kunnen doen naar het zoeken van olie in de Surinaamse wateren. Het komt volgens Jagesar niet vaak voor dat een bedrijf al binnen een jaar na instappen een put gaat boren. “Ze zien goede perspectieven. Shell heeft zich ingekocht in blok 42, vlakbij blok 58 waar al vier vondsten zijn gedaan. Het zou fantastisch zijn als wij in blok 42 ook olie vinden of andere koolwaterstoffen’’, aldus Jagesar die sinds deze week het directeurschap van Staatsolie heeft overgenomen van Rudolf Elias.

Jagesar realiseert zich hoe belangrijk Staatsolie is voor de toekomst van Suriname, dat momenteel met grote financiële problemen te maken heeft. “Ik wil de olie zo snel mogelijk te gelde maken zodat Suriname uit de huidige financiële malaise kan komen en voor altijd een ontwikkeld land kan zijn.’’ De stijging van de olieprijs van de laatste tijd helpt daar volgens hem ook bij. Staatsolie moet dan immers meer belastingen en dividend afdragen aan de regering die de enige aandeelhouder is van het bedrijf.

Hoewel de eerste olie waarschijnlijk pas in 2025 boven water zal komen, is de verwachting dat de Surinaamse economie hier ook de komende jaren al wel van kan profiteren. Scheidend directeur Elias sprak begin vorig jaar over ruim 12 miljard euro die de eerste olievondst zou opleveren. Inmiddels zijn er vijf vondsten gedaan. Door de vondsten ontstaat er nieuwe werkgelegenheid die uiteindelijk alle Surinamers ten goede kan komen, aldus Elias.

Staatsolie maakte maandag bekend dat het bedrijf in boekjaar 2020 een winst voor belasting heeft behaald van omgerekend 80 miljoen euro. In 2019 was dit nog 147 miljoen euro. De omzet bedroeg 353 miljoen euro, in 2019 was dit nog 410 miljoen euro. Het bedrijf ziet de gevolgen van de coronacrisis als de belangrijkste oorzaak voor de slechtere resultaten.