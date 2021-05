Techfondsen omhoog op beurs Amsterdam

De technologiefondsen waren dinsdag in trek op de beurs in Amsterdam. De koersuitslagen op de Europese aandelenbeurzen bleven over de gehele linie juist zeer beperkt, met een kleine plus voor de AEX-index op Beursplein 5.

Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4,3 procent. Branchegenoten ASML en Besi gingen tot 1,7 procent omhoog. Betalingsdienstverlener Adyen had ook een goede dag met een plus van 3,3 procent, net als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die er 1,7 procent aan waarde bij kreeg.

De AEX sloot met een winstje van 0,3 procent op 705,01 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 1055,79 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen eindigden vrijwel onveranderd.

In Londen raakte Vodafone ruim 8 procent kwijt. Het Britse telecomconcern kampt met de gevolgen van de coronacrisis. Door de pandemie wordt minder gereisd en verdiende het bedrijf fors minder aan zijn roamingdiensten, waarbij een telefoon verbinding maakt met een buitenlands netwerk. Het Franse telecombedrijf Iliad kelderde meer dan 9 procent in Parijs. Beleggers maken zich ook zorgen over de grote investeringen die de telecombedrijven moeten doen voor de uitrol van het snellere 5G-netwerk. Sectorgenoot KPN daalde 0,4 procent op het Damrak.

In de MidKap profiteerde laadpalenfabrikant Alfen van een koopadvies van zakenbank Berenberg en ging aan kop met een plus van 9,5 procent. Fitnessketen Basic-Fit klom 1,9 procent na het nieuws dat de sportscholen in Nederland vanaf woensdag weer open kunnen.

Vivendi won bijna 2 procent in Parijs. Het Franse mediaconcern overweegt een extra 10 procent van de aandelen van zijn muzieklabel Universal Music Group (UMG) te verkopen. Het bedrijf liet eerder al weten UMG, het label achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, naar de Amsterdamse beurs te willen brengen.

De euro steeg tot 1,2205 dollar, van 1,2150 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 65,96 dollar. Brentolie verloor 0,3 procent tot 69,28 dollar per vat.