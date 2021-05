Telecombedrijven Vodafone en Iliad onderuit op hogere beurzen

De aandelen van het Britse Vodafone en zijn Franse branchegenoot Iliad gingen dinsdag onderuit op de Europese beurzen. Beide telecombedrijven brachten teleurstellende resultaten naar buiten. De stemming op de Europese markten was licht positief door optimisme over de heropening van de economie na de lockdowns. De zorgen over de oplopende inflatie en nieuwe coronavarianten werden daarbij even aan de kant geschoven.

Vodafone raakte 6,5 procent kwijt in Londen. Het Britse telecomconcern kampt met de gevolgen van de coronacrisis. Door de pandemie wordt minder gereisd en verdiende het bedrijf fors minder aan zijn roamingdiensten, waarbij een telefoon verbinding maakt met een buitenlands netwerk. Het Franse telecombedrijf Iliad kelderde bijna 10 procent in Parijs. Beleggers maken zich ook zorgen over de grote investeringen die de telecombedrijven moeten doen voor de uitrol van het snellere 5G-netwerk. Sectorgenoot KPN was de grootste daler in de AEX met een min van 0,9 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 707,91 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1057,93 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

Op het Damrak was de techsector in trek. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep van de AEX met winsten tot 5,7 procent. Ook fintechconcern Adyen behoorde tot de sterkste stijgers, met een plus van 2,5 procent. Heineken daalde 0,1 procent. De bierbrouwer is in gesprek met het Zuid-Afrikaanse drankconcern Distell over een overname.

In de MidKap profiteerde laadpalenfabrikant Alfen van een koopadvies van Berenberg en ging aan kop met een plus van dik 7 procent. Fitnessketen Basic-Fit klom 1,6 procent na het nieuws dat de sportscholen in Nederland vanaf woensdag weer open kunnen.

Vivendi won bijna 2 procent in Parijs. Het Franse mediaconcern overweegt een extra 10 procent van de aandelen van zijn muzieklabel Universal Music Group (UMG) te verkopen. Het bedrijf liet eerder al weten UMG, het label achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, naar de Amsterdamse beurs te willen brengen. De Franse televisiebedrijven M6 en TF1 stegen 3,3 en 7,2 procent na bevestiging van hun fusieplannen. M6 is eigendom van het Duitse Bertelsmann en TF1 wordt gecontroleerd door het Franse conglomeraat Bouygues.

De euro steeg tot 1,2219 dollar, van 1,2150 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 66,81 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 70,11 dollar per vat.