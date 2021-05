Walmart en Home Depot in belangstelling op Wall Street na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers op Wall Street verwerken cijfers van onder meer de grote winkelbedrijven Walmart en Macy’s en doe-het-zelfketen Home Depot.

Supermarktconcern Walmart verhoogde zijn verwachtingen voor heel het jaar. Door de steunchecks van de Amerikaanse overheid geven Amerikanen meer geld uit aan kleding en elektronica. Het aandeel steeg 3,5 procent. Warenhuisbedrijf Macy’s werd ook positiever over het hele jaar en werd 2,2 procent hoger gezet.

Home Depot overtrof eveneens de verwachtingen, maar daalde wel 0,6 procent. Nu steeds grotere delen van de Amerikaanse economie weer opengaan, was de verwachting dat mensen weer minder zouden gaan klussen, maar dat bleek niet waar te zijn. Ook de hoge prijs voor bouwmaterialen zoals hout hielp de omzet omhoog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 34.303 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omlaag tot 4160 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent hoger gezet op 13.339 punten.

Het Chinese techbedrijf Baidu (plus 1,4 procent) zag zijn omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. De onderneming die is genoteerd in New York leunt steeds minder op reclameverkoop voor haar omzet.

President Joe Biden komt met meer details over zijn plannen voor elektrische voertuigen. De maker van oplaadapparatuur Blink Charging steeg 1,4 procent. De producent van elektrische auto’s Tesla daalde 0,6 procent. Dat bedrijf had te lijden onder berichten dat een grote investeerder een shortpositie heeft opgebouwd en dus gokt op een dalende beurskoers van Tesla.

Amazon kan op aandacht rekenen omdat het webwinkelbedrijf filmstudio MGM zou willen overnemen voor 9 miljard dollar. Die studio is onder meer de eigenaar van de rechten op de James Bond-films. Amazon won 0,6 procent.