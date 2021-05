Inflatiecijfer EU en Fed-notulen centraal op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de inflatiecijfers van de eurozone. Ook wordt gelet op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen van de rentevergadering aanwijzingen te vinden over hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. De sterke toename van het algemene prijspeil zorgde afgelopen week nog voor onrust op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren zo’n 1 procent lager te beginnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met verliezen openen in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten woensdag eveneens omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde dik 1 procent in het rood. In Hongkong en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak kwam InPost met cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het eerste kwartaal. IMCD kondigde een kleine overname aan. De chemicaliƫndistributeur neemt speciaalchemiebedrijf Andes Chemical over. Andes is actief in Centraal-Amerika en Peru en heeft een omzet van 46 miljoen dollar.

Ook gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. Het Gerecht van de Europese Unie doet woensdag uitspraak over een klacht van luchtvaartmaatschappij Ryanair over 3,4 miljard euro staatssteun voor KLM vanwege de coronacrisis vorig jaar. De Ierse budgetvlieger eist dat de rechter het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie vernietigt. Volgens Ryanair is het toestaan van overheidssteun door Brussel niet eerlijk ten opzichte van pan-Europese luchtvaartmaatschappijen.

De Europese beurzen sloten dinsdag met kleine koersuitslagen. De AEX klom 0,3 procent tot 705,01 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 1055,79 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen eindigden vrijwel onveranderd. Wall Street eindigde in het rood. De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 34.060,66 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent.

De euro was 1,2240 dollar waard, tegenover 1,2205 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 64,79 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 68,00 dollar per vat.