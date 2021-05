Japanse beurs omlaag door coronazorgen

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omlaag. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in het land en een tekort aan zorgpersoneel en ziekenhuisbedden in de Japanse hoofdstad. Daarnaast werd gewacht op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. De aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over hoe de Fed-bestuurders denken over de oplopende inflatie in de Verenigde Staten, die afgelopen week voor onrust zorgde op de beurzen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,3 procent lager op 28.044,45 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriƫle productie in maart iets minder sterk is toegenomen dan eerder werd gemeld. De fabrikant van airconditioners Daikin Industries, bouwmachinemaker Komatsu en de producent van landbouwmachines Kubota behoorden tot de grootste dalers met verliezen van rond 4 procent. Autofabrikant Toyota, die dinsdag nog de hoogste koers ooit bereikte, daalde dik 1 procent. Het bedrijf kondigde aan de autoproductie in het noorden van Japan volgende maand stil te leggen vanwege een tekort aan chips.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min, na drie winstbeurten op rij. Grootste dalers waren de energiebedrijven en banken. Ook bedrijven die actief zijn op het gebied van cryptomunten stonden onder druk. Peking heeft financiƫle bedrijven en betalingsondernemingen verboden diensten te verlenen gerelateerd aan transacties met digitale munten. Ook waarschuwde de Chinese centrale bank voor de speculatieve handel in cryptomunten.

De All Ordinaries in Sydney zakte 1,9 procent en kende daarmee de slechtste beursdag in bijna drie maanden. Vooral de grote Australische banken en mijnbouwers werden van de hand gedaan. In Hongkong en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.