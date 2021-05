Neways zakt op rood Damrak na afwijzen overnamebod VDL

Het aandeel Neways werd woensdag lager gezet op het Damrak. De fabrikant van elektronische componenten wees het overnamevoorstel van industrieconcern VDL af. De stemming op de Europese markten was negatief. De inflatieperikelen bleven de markten in de greep houden in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Beleggers hopen in de aantekeningen aanwijzingen te vinden over hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. De sterke toename van het algemene prijspeil joeg beleggers afgelopen week flink schrik aan. Verder komen later op de dag de Europese inflatiecijfers naar buiten.

Neways zakte bijna 5 procent tot 12,25 euro op de lokale markt. Het Brabantse bedrijf heeft de overnamegesprekken met VDL afgebroken. Volgens de top van Neways biedt het bedrijf achter onder andere autofabriek VDL Nedcar te weinig. VDL, dat al zo’n 28 procent van Neways in handen heeft, bood eind april 12,50 euro per aandeel. Dat bod werd nog kort voor het afkappen van de gesprekken verhoogd naar 13 euro per aandeel. VDL zegt verbaasd te zijn over de afwijzing, omdat een meerderheid van de aandeelhouders het voorstel wel zou steunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent in het rood op 695,32 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1047,20 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,1 procent.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren de sterkste dalers in de AEX met verliezen tot 2,8 procent. Ook staalfabrikant ArcelorMittal leverde meer dan 2 procent in. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een plus van 0,9 procent. IMCD verloor 0,6 procent na een kleine overname. De chemicaliƫndistributeur neemt speciaalchemiebedrijf Andes Chemical over. Andes is actief in Centraal-Amerika en Peru en heeft een omzet van 46 miljoen dollar.

In de MidKap daalde Air France-KLM ruim 1 procent. Het Gerecht van de Europese Unie doet woensdag uitspraak over een klacht van luchtvaartmaatschappij Ryanair over 3,4 miljard euro staatssteun voor KLM vanwege de coronacrisis vorig jaar. Volgens de Ierse budgetvlieger is het toestaan van overheidssteun door Brussel niet eerlijk ten opzichte van andere Europese luchtvaartmaatschappijen.

InPost dikte 2,6 procent aan. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die een beursnotering heeft in Amsterdam, verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het eerste kwartaal.

De euro was 1,2237 dollar waard, tegenover 1,2205 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 64,68 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 67,97 dollar per vat.