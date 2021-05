Prijsvrij: doorstart voor 100 tot 150 filialen D-reizen

Onlinereisbureau Prijsvrij heeft een akkoord bereikt met de curatoren van D-reizen over een doorstart van een deel van de failliete reisorganisatie. Dat bevestigt topman Marc van Deursen van Prijsvrij na eerdere berichtgeving van de NOS. Het zou gaan om tussen de 100 en de 150 reisbureaus en tussen de 400 en 450 medewerkers.

“We willen een gezond deel van D-reizen in stand houden”, zegt Van Deursen. Volgens hem zijn veel medewerkers van D-reizen enthousiast om een doorstart te maken. Het is nog niet bekend welke van de 285 reisbureaus weer opengaan. Er werkten zo’n 1150 mensen bij D-reizen.

De nieuwe reisorganisatie Hillman Travel van zakenman Franz Bergman senior gaat verder met 50 winkels van D-reizen. Hillman heeft daarvoor afspraken gemaakt met de verhuurders van de panden omdat het geen interesse had in de naam D-reizen.

Het is niet bekend hoeveel personeel van D-reizen aan de slag kan in de nieuwe filialen van Hillman Travel. Bergman heeft in Belgiƫ de afgelopen tijd ook een aantal reisbureaus van Thomas Cook overgenomen. Daarnaast heeft hij achter de schermen een touroperator opgetuigd.

D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd begin april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. De onderneming was door de coronacrisis flink in de financiƫle problemen gekomen. Volgens de directie was het bedrijf niet meer in staat om vakanties te verkopen en kwam er vrijwel geen geld meer binnen. Nadat in maart ook nog bleek dat D-reizen niet in aanmerking kwam voor alle aangevraagde financiering uit het zogenoemde voucherfonds, maar slechts voor een deel, werd het faillissement aangevraagd.