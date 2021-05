Tesla en crypto-aandelen onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een wilde sessie met kleine verliezen gesloten. De angst voor een te sterk oplopende inflatie en een snelle renteverhoging had Wall Street andermaal in zijn greep. Daarbij leidde ook de sterke schommelingen van cryptomunten tot nervositeit, met name onder techinvesteerders. Autoproducent Tesla was een opvallende daler, net als fondsen die aan bitcoin gerelateerd zijn.

De waarde van de bitcoin ging woensdag hard op en neer. De munt werd in korte tijd een vijfde meer waard, waar het eerder op de dag ruim 30 procent aan waarde verloor. Dat zorgde voor druk op aandelen als die van autoproducent Tesla, een grote investeerder in de munt, die 2,5 procent verloor. Fondsen gerelateerd aan bitcoin zoals Coinbase Global, Marathon Digital en Riot Blockchain verloren tot 6 procent.

Beleggers verwerkten ook de notulen van de recentste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat de Amerikaanse economie nog lang niet is hersteld van de crisis, maar ook dat op een bepaald moment gesproken moet worden over het terugschroeven van de opkoop van obligaties.

Een deel van de centrale bankiers riep eerder al dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is en onder meer veroorzaakt wordt door problemen met de levering van producten en materialen. Zo zijn er chiptekorten en zijn bouwmaterialen als hout erg duur. Ook zijn de kosten voor transport hoog vanwege het ongelijkmatige herstel van de wereldeconomie afgelopen jaar. Daardoor zijn er op sommige plaatsen te veel containers en op andere plaatsen juist te weinig.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie uiteindelijk met een verlies van 0,5 procent op 33.896,04 punten, waar het eerder een veel stevigere min noteerde. Ook de breed samengestelde S&P 500 maakte iets goed van eerdere verliezen en sloot 0,3 procent lager op 4115,68 punten. Techbeurs Nasdaq sloot na een eveneens wilde rit uiteindelijk een fractie lager op 3.299,74 punten.

Winkelketen Target verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar na een sterk eerste kwartaal. Amerikanen kochten weer meer, daarbij geholpen door de coronasteuncheques die veel mensen kregen. Daarbij gaven ze ook weer vaker geld uit aan zaken als kleding, meubels en woonaccessoires, waar Target meer geld aan verdient. Het aandeel Target steeg ruim 6 procent.

De Chinese webwinkel JD.com (plus 1,2 procent) profiteerde van kooplust bij Chinese klanten nu de economie daar herstelt. De nettowinst was ruim drie keer zo hoog als in de eerste drie maanden van vorig jaar, toen er strenge lockdowns golden in China vanwege de corona-uitbraak.