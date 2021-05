ACM: extra onderzoek naar presentatie informatie bij webwinkels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de manier waarop consumenten informatie op webwinkels verwerken. Dit omdat eerder onderzoek van de toezichthouder uitwees dat veelgebruikte manieren om informatie te presenteren in de praktijk niet goed over blijken te komen bij consumenten. Zo zien klanten informatie over bijkomende kosten onder een ‘I’-symbool meestal niet.

Ook vinden consumenten het onduidelijk als webwinkels tegen extra betaling bedrijven hoger tussen de zoekresultaten zetten. Bedrijven betalen vaak aanzienlijke bedragen om prominenter in beeld te komen op bijvoorbeeld bol.com, Beslist.nl, Thuisbezorgd of Booking.com, stelt de ACM. Als dit op voorhand niet duidelijk is, werkt dit volgens de toezichthouder misleiding in de hand.

Het gebruik van iconen bleek volgens de ACM de begrijpelijkheid voor de consument te vergroten. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij informatie over de voorwaarden rond de aankoop zoals het retourbeleid.

Voor het vervolgonderzoek zoekt de ACM samenwerking met bedrijven die op internet producten en diensten aanbieden. De hierbij opgedane kennis moet bijdragen aan regels over wat bedrijven wel en niet morgen doen en hoe ze klanten goed kunnen informeren.