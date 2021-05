AFM: accountantsbranche moet meer doen om corruptie tegen te gaan

De accountantsbranche kan meer doen om corruptie tegen te gaan. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkennend onderzoek. Volgens de toezichthouder kunnen accountantsorganisaties signalen van mogelijke corruptie bij bedrijven beter leren herkennen en aanpakken.

Het is noodzakelijk dat partijen in de branche hun kennis over corruptierisico’s vergroten en beter onderhouden tijdens trainingen en vaktechnisch overleg, concludeert de AFM onder meer. Ook zouden accountorganisaties hun inzicht in de risico’s kunnen verbeteren door een meer centrale en betere rapportage. En ze zouden op dit vlak effectiever te werk kunnen gaan door de juiste expertise in te zetten en “met voldoende diepgang en met een kritische houding” te werken.

Volgens de financiële waakhond is het risico van betrokkenheid bij vormen van corruptie “onverminderd actueel” voor accountantsorganisaties. Daarnaast kan de maatschappelijke impact groot zijn en daarom was een verkennend onderzoek ook gerechtvaardigd. In de verkenning zijn tien accountantsorganisaties betrokken. Ook is een data-analyse uitgevoerd, aangevuld met interviews met 39 kantoren.

In Nederland liggen accountants al lang onder een vergrootglas na een reeks schandalen, zoals de boekhoudfraude bij Ahold, het faillissement van Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia. De afgelopen jaren zijn meerdere rapporten verschenen waaruit naar voren kwam dat accountantsorganisaties hun prestaties nog niet voldoende hebben verbeterd. Ook zou het toezicht op de accountants nog efficiënter moeten worden.