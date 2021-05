Beursgang maakt havermelk-maker Oatly 10 miljard dollar waard

De beursgang van de Zweedse maker van havermelk Oatly in New York heeft meer dan 1,4 miljard dollar opgeleverd. De waardering van Oatly bedraagt daardoor circa 10 miljard dollar. De onderneming werd in de jaren negentig opgericht door de broers Rickard en Björn Öste en is gevestigd in de Zweedse stad Malmö.

Er werden meer dan 84 miljoen aandelen verkocht voor een prijs van 17 dollar per stuk. Er werden aandelen door Oatly zelf verkocht en ook bestaande aandeelhouders verkochten stukken. Tot de investeerders in Oatly behoren beroemdheden als talkshowhost Oprah Winfrey, rapper en ondernemer Jay-Z en actrice Natalie Portman, maar ook Rabobank.

De beurshandel in Oatly op Wall Street begint donderdag op de technologiebeurs Nasdaq. Vorig jaar haalde het bedrijf nog 200 miljoen dollar aan nieuw kapitaal binnen van een groep investeerders, aangevoerd door investeringsmaatschappij Blackstone. Destijds werd Oatly gewaardeerd op circa 2 miljard dollar.

Oatly wordt in meer dan twintig landen verkocht. Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijker, veganistisch alternatief voor zuivel. In Vlissingen produceert het bedrijf zowel voor de Nederlandse markt als voor omliggende regio’s.

Met de beursgang wil Oatly profiteren van de toenemende populariteit van veganistische producten in supermarkten maar ook in de horeca. Zo worden producten van Oatly verkocht in zaken van koffieketen Starbucks in de Verenigde Staten. Om aan de toenemende vraag te voldoen is Oatly bezig nieuwe fabrieken te bouwen.

De maker van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat ging in mei 2019 naar de beurs in New York en de koers is sindsdien met meer dan 300 procent gestegen.