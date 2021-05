CNV dreigt met acties in pluimveesector

Vakbond CNV dreigt de werkgevers in de pluimveesector met acties om zo een betere cao af te dwingen. De werkgevers zien volgens de bond geen enkele ruimte voor verbetering, niet op het gebied van salaris maar ook niet op andere vlakken. Dat bleek voor de leden van CNV echter onverteerbaar. De werkgevers krijgen van de bond nu tot volgende week vrijdag om met een beter bod te komen.

Onderhandelaar Emiel Peper van CNV is verbolgen over het eindbod van de werkgevers, verenigd in branchevereniging Nepluvi. “Ze bieden nul procent. En dan vragen ze ons om bij het kruisje te tekenen!”

CNV wil onder meer dat de werkgevers flexwerkers zoals uitzendkrachten meer perspectief bieden. De helft van de 10.000 werknemers in de sector werkt volgens de bond op flexibele basis. Verder wil de vakbond een loonsverhoging van 2 procent dit jaar en een hogere eindejaarsuitkering. Verder moet de mogelijkheid worden geboden om eerder te stoppen als werknemers zwaar werk doen.