Damrak maakt zich op voor herstel na zware verliesbeurt

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag wat te herstellen na het zware verlies een dag eerder. Beleggers verwerken de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waaruit bleek dat de centrale bankiers zich weinig zorgen maken over de hogere inflatie in de Verenigde Staten. Ook is de Fed voorzichtig positief over het herstel van de grootste economie ter wereld.

Het zou volgens de beleidsmakers dan ook gepast kunnen zijn om in de komende vergaderingen de afbouw van het opkoopprogramma van obligaties te bespreken. De wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen, geven mogelijk meer aanwijzingen over het tempo van het herstel van de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de centrale bank.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde licht hoger dankzij een sterke stijging van de Japanse export in april.

De aandacht blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen op de cryptomarkten. Woensdag leidde de sterke schommelingen van cryptomunten als de bitcoin tot nervositeit, met name onder techinvesteerders. Bitcoin werd in korte tijd een vijfde meer waard, na een eerdere koersval van ruim 30 procent. De koers van de grootste digitale munt ter wereld noteert momenteel licht hoger rond 40.000 dollar.

In Frankfurt staat Deutsche Telekom in de belangstelling. Het grootste telecombedrijf van Duitsland houdt een beleggersdag en gaf nieuwe groeidoelstellingen af. Het concern streeft de komende jaren naar een winstgroei van 3 tot 5 procent en een jaarlijkse omzetgroei van 1 tot 2 procent. In Londen kwamen luchtvaartmaatschappij easyJet en postbedrijf Royal Mail met resultaten.

De Europese beurzen sloten woensdag stevig in het rood. De AEX zakte 1,6 procent tot 693,72 punten en de MidKap daalde 1,2 procent tot 1043,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,6 procent. Wall Street hield de verliezen beperkt na een wilde koersrit. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,5 procent lager op 33.896,04 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq sloot een fractie lager.

De euro was 1,2185 dollar waard, tegenover 1,2212 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden licht op na de forse daling op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 63,72 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 66,89 dollar per vat.