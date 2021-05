Debutant Oatly grote stijger op groen Wall Street

Beursdebutant Oatly ging donderdag flink omhoog. Ten opzichte van de verkoopprijs van de aandelen van 17 dollar werd een winst geboekt van 19 procent. De fabrikant van zuivelvervangers haalde 1,4 miljard dollar op met zijn beursgang.

Wall Street steeg verder ook. Na bestudering van de notulen van de Federal Reserve was de angst voor inflatie en renteverhoging weer wat verder weg. Techbedrijven, die eerder deze week nog flinke klappen kregen, voerden nu het herstel aan. Apple steeg bijvoorbeeld 2,1 procent, Intel kreeg er 1,1 procent bij en Google-moeder Alphabet werd 1,6 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 hoger op 34.084,15 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4159,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq sloot met een winst van 1,8 procent op 13.535,74 punten.

Snap, het bedrijf achter filmpjesapp Snapchat, kondigde aan meer met augmented reality te willen doen. Daarbij worden echte beelden met digitale effecten gecombineerd. Zo komt Snap onder meer met een nieuwe bril die foto’s kan maken maar waar deze keer ook een augmented reality-functionaliteit inzit. Snap steeg 5,8 procent.

Ook ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic steeg hard. Beleggers waren verheugd over de aankondiging van het bedrijf dat er nog dit weekend een nieuwe testvlucht met ruimtevaartuig SpaceShipTwo Unity wordt gehouden. Het aandeel ging 14,7 procent omhoog. Het bedrijf uit de koker van zakenman Richard Branson wil onder meer bemande ruimtevluchten aanbieden aan betalend publiek.

Autofabrikant Ford dikte 3,1 procent aan. Het bedrijf gaat twee fabrieken bouwen met de Zuid-Koreaanse accuspecialist SK Innovation om accu’s te bouwen voor zijn elektrische voertuigen. Eerder deze week introduceerde Ford een elektrische versie van zijn populaire pick-uptruck F150. Voor die auto heeft het bedrijf naar eigen zeggen al tienduizenden bestellingen.

Cisco ging 0,7 procent omhoog, ondanks tegenvallende vooruitzichten. Volgens het bedrijf staan de winstmarges onder druk door toeleveringsproblemen. Het aandeel Kohl’s kelderde ruim 10 procent, ondanks beter dan verwachte prestaties van het winkelconcern. Beleggers zijn bang dat de hoge omzetten tijdelijk zijn.

De euro stond op 1,2228 dollar, tegen 1,2222 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 62,05 dollar. Brentolie zakte 2,6 procent in prijs tot 64,92 dollar per vat.