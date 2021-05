Export Nederlandse makelij naar Verenigd Koninkrijk flink hoger

De export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk is in het eerste kwartaal van dit jaar met 24 procent gestegen tot een waarde van 5,7 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Exporteurs van Nederlandse producten naar het Verenigd Koninkrijk verkochten met een groei van 235 miljoen euro vooral meer olie en gas. De export van bloemen en planten groeide met 179 miljoen euro. Daarnaast kwam de export van medische apparaten en andere medische hulpgoederen goed op stoom, aldus het CBS. Daarentegen bleef vooral de export van in Nederland vervaardigde personenauto’s naar de Britten fors achter bij het eerste kwartaal van 2020.

Wel daalde de uitvoer van eerder ingevoerde producten (wederuitvoer) naar het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen periode met 26 procent, met als gevolg dat de totale exportwaarde naar het land vrijwel onveranderd bleef, stelt het CBS.

Het statistiekbureau meldde verder dat de Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk in het coronajaar 2020 op 25,6 miljard euro uitkwamen. Dat is 3,2 procent van het Nederlandse bbp. In 2019 was het nog 3,5 procent (28 miljard euro). Na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk voor Nederland al vele jaren de belangrijkste exportbestemming voor goederen en diensten.

Volgens het CBS zijn tot en met 2019 gegevens beschikbaar over de werkgelegenheid verbonden aan de export naar het Verenigd Koninkrijk. In 2019 ging het om 264.000 voltijdbanen. Dat is 11 procent meer dan in 2015 toen het ging om 238.000 voltijdbanen.