‘Extra regels TVL dreun voor grote bedrijven’

De extra regels die de overheid heeft gesteld voor de coronasteunregeling die voorziet in de tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL) voor grote Nederlandse bedrijven, zijn juist een “dreun” voor hen. Dat stelt winkeliersvereniging INretail, die wil dat het omzetverlies berekend wordt zoals de zogeheten NOW, een andere steunmaatregel. Daar wordt naar verlies per winkel gekeken, in plaats van verlies per concern, zoals de TVL nu voor grote bedrijven stelt.

Volgens de extra regels moet over de hele organisatie sprake zijn van minstens 30 procent omzetverlies, anders komt het bedrijf niet in aanmerking voor de TVL. Dat kan per kwartaal volgens de branchevereniging zelfs honderdduizenden euro’s schelen.

INretail vindt de benadering van de NOW-berekening “veel realistischer”, zegt INretail-directeur Udo Delfgou. Daarnaast worden alle aanvragen volgens de vereniging nauwkeurig onderbouwd met accountantsverklaringen, dus hoeft de overheid niet bang te zijn voor mogelijke fraude.

Als de NOW-methode kan worden aangehouden, worden veel meer ondernemingen echt geholpen, aldus de vereniging. Dit is volgens INretail “keihard nodig”, want “na meer dan vier maanden zijn de winkels weliswaar weer open, maar nog steeds dreigt een kaalslag in de winkelstraten” en staan duizenden banen op de tocht.