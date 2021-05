Familie Duitse miljardair verkoopt groot belang in Lufthansa

De familie van de Duitse miljardair Heinz Herman Thiele verkoopt een groot belang in de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het gaat om ongeveer 5 procent van alle aandelen van het bedrijf, ongeveer de helft van het belang dat Thiele had.

Als de 33 miljoen aandelen tegen de slotkoers van donderdag van 10,87 euro worden verkocht, zijn ze rond de 358 miljoen euro waard. Vaak gaan aandelen bij zulke grote transacties echter iets goedkoper van de hand. De huidige koers van Lufthansa is ongeveer een derde van wat de aandelen kostten voor de coronacrisis.

Het moment van verkopen is mogelijk ingegeven door plannen van Lufthansa om zelf extra aandelen uit te geven om kapitaal op te halen. De luchtvaartmaatschappij wil op die manier tot 5,5 miljard euro ophalen. De huidige marktwaarde van het bedrijf is 6,5 miljard euro.

Thiele overleed in februari op 79-jarige leeftijd. Hij werd rijk doordat hij het bedrijf Knorr-Bremse groot maakte, maar investeerde daarna ook in onder meer vastgoed. Zijn vermogen werd op 15 miljard euro geschat. Zijn familie moet daarvan mogelijk 5 miljard euro aan erfbelasting betalen, volgens berichten in Duitse media. Thiele had zijn vermogen in een stichting willen onderbrengen om een grote belastingaanslag te voorkomen, maar dat proces was nog niet afgerond toen hij onverwacht overleed.