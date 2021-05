‘G20-landen lopen miljarden aan belastingen van techgiganten mis’

De G20-landen lopen jaarlijks tot 32 miljard dollar aan belastinginkomsten mis van de vijf grote Amerikaanse technologiebedrijven Amazon, Apple, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet. Dat zegt mensenrechtenorganisatie ActionAid. “Een bedrag waarmee voor alle mensen op de wereld twee doses Covid-19 vaccins hadden kunnen worden gekocht.”

Donderdag wordt een speciale G20-top gehouden over de aanpak van de coronapandemie. Volgens ActionAid loopt Nederland door deze techbedrijven jaarlijks 456 miljoen dollar aan potentiƫle belastinginkomsten mis. De organisatie zegt dat die bedrijven tijdens de pandemie miljarden aan winst hebben gemaakt en dat ze door zwakke belastingregels gemakkelijk belastingen kunnen ontwijken, terwijl dat geld juist hard nodig is voor bijvoorbeeld gezondheidszorg.

Dit geldt vooral voor de minder ontwikkelde landen in de wereld, waar het zorgstelsel al voor de pandemie ontoereikend was. ActionAid zegt dat met eerlijke belastingregels Nigeria bijvoorbeeld 100 miljoen dollar extra aan belastingen had kunnen innen bij de vijf bedrijven, genoeg om het jaarsalaris van 70.000 verpleegkundigen te betalen. Bangladesh loopt potentieel ruim 49 miljoen dollar mis, genoeg voor het jaarsalaris van 12.800 verpleegkundigen.

ActionAid roept op tot een oplossing die ervoor zorgt dat bedrijven belastingen moeten gaan betalen daar waar hun activiteiten echt plaatsvinden. Ook dringt de organisatie aan op een minimumbelasting om zo belastingparadijzen te dwingen te stoppen met het faciliteren van belastingontwijking. Bovendien is het belangrijk dat ontwikkelingslanden gelijkwaardig kunnen meebeslissen.

“Mensen zijn steeds meer verontwaardigd over de oneerlijke concurrentie en de excessieve winsten van de techgiganten. Terwijl publieke voorzieningen wereldwijd onder grote druk staan en de Covid-19 pandemie de ongelijkheden in onze economische en gezondheidssystemen pijnlijk heeft blootgelegd, is het voor techgiganten onder de huidige belastingregels kinderlijk eenvoudig om amper belasting te betalen”, zegt Gijs Verbraak van ActionAid.