Gevallen autobaas moet Nissan-Mitsubishi miljoenen terugbetalen

De gevallen automagnaat Carlos Ghosn moet van een Nederlandse rechter bijna 5 miljoen euro aan loon terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. Dit oordeelde de rechtbank in Amsterdam in een van de vele rechtszaken rond de van fraude verdachte ex-topman.

Ghosn spande juist zelf in Nederland een rechtszaak aan tegen het gezamenlijke bedrijf van Nissan en Mitsubishi dat formeel hier is gevestigd. Hij vond dat de Japanse fabrikanten hem in 2019 ten onrechte aan de kant hadden gezet als voorzitter en eiste 15 miljoen euro aan misgelopen lonen en ontslagvergoedingen.

Maar daar ging de rechter niet in mee, aangezien er tussen hem en de autoalliantie helemaal geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. De benodigde toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak, aldus de rechter. Het bedrag dat hij moet terugbetalen is de nettobeloning die hij in de periode van april 2018 tot en met november 2018 heeft ontvangen van Nissan-Mitsubishi.

De oud-bestuurder, die ook aan het hoofd stond van het Franse Renault en gold als een van de machtigste personen in de autowereld, was vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van Nissan. Aan deze arbeidsovereenkomst is per 1 april 2018 een einde gekomen, zo oordeelt de rechtbank. Ook Nissan zou daarom aan hem geen vergoeding schuldig zijn. Betaald loon over april 2018 moet door hem worden terugbetaald. Ghosn is verder niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek om toekenning van vergoedingen, aangezien deze verzoeken buiten de daarvoor geldende termijn zijn ingediend.

Er lopen wereldwijd tientallen rechtszaken rond Ghosn. Hij wordt door de Japanse autoriteiten verdacht van financiële malversaties, waaronder valse verklaringen over zijn salaris en privégebruik van bedrijfsgelden. Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de scepter zwaaide. In december 2019 slaagde hij er vervolgens in op spectaculaire wijze te vluchten uit Japan, waar hij in huisarrest zat. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Vanuit Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft.

Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit. Hij verklaarde eerder Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Hij ontkent iets fout te hebben gedaan. Volgens hem spande de Japanse justitie samen met hoge krachten binnen Nissan om hem ten val te brengen.