Google gaat eigen winkels openen, eerste in New York

Techbedrijf Google wil zijn producten als Pixel-telefoons en slimme thermostaten en deurbellen van Nest nu ook in eigen, fysieke winkels aan de man gaan brengen. De eerste van die winkels moet deze zomer de deuren openen in New York. Het is nog niet duidelijk hoeveel winkels Google in totaal voorziet en of die ook buiten de Verenigde Staten komen.

Behalve de telefoons en Nest-producten gaat Google ook computers en Fitbit-fitnesstrackers in de winkels kopen. Daarnaast kunnen er bestellingen worden opgehaald en producten ter reparatie worden gebracht. Ook wil Google technische ondersteuning voor zijn producten aanbieden in de winkel.

Google volgt met de eigen winkel het voorbeeld van Apple dat wereldwijd honderden eigen winkels heeft. Ook Microsoft had een aantal jaar eigen winkels, maar dat bedrijf besloot daar weer afscheid van te nemen. Nu heeft het bedrijf nog vier zogeheten ‘experience centers’ in Londen, New York, Sydney en thuisstad Redmond bij Seattle.