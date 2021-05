Meer omzet en meer vergunningen in bouwsector

De bouwsector heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zijn omzet met 2,2 procent zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verder lag het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in de meetperiode 15 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020.

Volgens het CBS ging het met name goed met kleine bouwbedrijven, waar niet meer dan tien personen werkzaam zijn. Vooral in maart zat de omzet in de lift. In de eerste maanden van het jaar zat het strenge winterweer de omzet nog in de weg. In maart steeg de omzet met bijna 7 procent. Die stijging was ook goed te merken bij de omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie.

In totaal werd voor de realisatie van 18.000 woningen een vergunning verleend. Het aantal vergunningen dat is verleend stijgt al vijf kwartalen op rij. De afgegeven vergunningen gelden als een belangrijke graadmeter voor de te bouwen woningen in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd ligt daarbij op twee jaar.

De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen steeg met 22 procent tot 3,6 miljard euro. Bij bedrijfsgebouwen ging het om een stijging van 27 procent op jaarbasis tot 1,8 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er meer geld werd gestoken in de nieuwbouw van bedrijfspanden.

Het aantal faillissementen in de bouw nam in het eerste kwartaal af tot 79, tegen 121 in de eerste drie maanden van 2020. Het aantal faillissementen in de bouw daalt sinds het derde kwartaal van vorig jaar.