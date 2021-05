Nikkei veert licht op na sterke stijging Japanse export

De aandelenbeurs in Tokio veerde donderdag licht op na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte groei van de Japanse export. Beleggers verwerkten daarnaast de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), waaruit bleek dat de centrale bankiers voorzichtig positief zijn over het economische herstel en zich weinig zorgen maken over de oplopende inflatie. Volgens de beleidsmakers zou het dan ook gepast kunnen zijn om in de komende vergaderingen de afbouw van het omvangrijke obligatieopkoopprogramma te bespreken.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent hoger op 28.098,25 punten. De uitvoer van Japan nam in april met 38 procent toe ten opzichte van de dezelfde maand een jaar geleden. Dat was de sterkste groei sinds 2010. De opleving werd gedreven door het herstel van de economieƫn in de Verenigde Staten en China, de belangrijkste handelspartners van Japan. Vooral de export van chipapparatuur naar China nam toe. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest behoorden dan ook tot de sterkste stijgers in de Nikkei met winsten van ruim 2 en dik 3 procent. De staalbedrijven Nippon Steel en JFE Holdings waren de grootste dalers met verliezen van rond 5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven voor de dertiende maand op rij ongewijzigd te houden. Het besluit was in lijn met de marktverwachtingen. In Hongkong en Zuid-Korea, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, verloren de graadmeters respectievelijk 0,6 en 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 1,3 procent dankzij een sterker dan verwachte afname van de werkloosheid in Australiƫ in april.