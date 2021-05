Techbedrijven leiden Europese beurzen naar winst

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met flinke winst gesloten. Beleggers maakten zich wat minder zorgen om de toenemende inflatie en de mogelijkheid van een renteverhoging nadat de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering had vrijgegeven. Techbedrijven konden in het bijzonder op belangstelling rekenen en voerden ook in Amsterdam het pak aan.

Betalingsverwerker Adyen was op het Damrak de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 5 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML, dat zich achter de Europese ambitie schaarde om een grotere rol te gaan spelen op het gebied van de productie van chips, steeg flink en wel met 2,7 procent. Andere bedrijven als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, techinvesteerder Prosus en chipbedrijven ASMI en Besi stegen tot 2,5 procent.

Aan de andere kant van het spectrum was verlichtingsbedrijf Signify de grootste verliezer met een min van 2,8 procent. De voormalige verlichtingstak van Philips noteerde ex-dividend, wat inhoudt dat beleggers die het aandeel gisteren in handen hadden recht hadden op het dividend over afgelopen jaar, maar beleggers die vandaag stukken kochten niet.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent in de plus op 704,09 punten. De hoofdindex had een dag eerder 1,6 procent ingeleverd. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1046,54 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,7 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stonden speciaalchemiebedrijf Corbion en postbedrijf PostNL bovenaan met plussen van 2,6 en 2,3 procent. Kunstmestfabrikant OCI stond onderaan en verloor 3,2 procent. Luchtvaartconcern Air France-KLM (min 2,3 procent) werd ook weer lager gezet. Bij de kleinere ondernemingen steeg detacheerder Brunel 6,6 procent nadat analisten van ING wat positiever werden.

Nordic Semiconductor klom haast 10 procent in Oslo. De Frans-Italiaanse chipfabrikant STMicroelectronics (plus 1,4 procent) overweegt volgens Italiaanse media een bod uit te brengen op het Noorse chipbedrijf. In Londen verloor easyJet ruim 2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij zag de omzet in de afgelopen zes maanden flink kelderen en leed een fors verlies als gevolg van de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie.

De euro stond op 1,2222 dollar, tegen 1,2212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 62,97 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 66,34 dollar per vat.