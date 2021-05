Autobouwer Audi legt productielijnen opnieuw stil om chiptekort

De Duitse autofabrikant Audi legt opnieuw productielijnen bij fabrieken stil vanwege het gebrek aan computerchips waarmee de wereldwijde auto-industrie al maanden worstelt. Daardoor gaat voor meer dan 10.000 werknemers werktijdverkorting gelden, aldus het dochterbedrijf van Volkswagen.

Audi heeft al twee productielijnen bij de hoofdfabriek in Ingolstadt stilgelegd, waar de modellen A3, A4 en A5 worden gemaakt. Volgende week worden ook productielijnen bij de fabriek in Neckarsulm stilgelegd. Het is nog onduidelijk hoe de zaken worden aangepakt in juni.

Het bedrijf legde de afgelopen maanden ook al een aantal keer productielijnen plat door het gebrek aan chips. Ook andere grote autoconcerns zoals Volkswagen, Daimler, General Motors (GM), Ford en Toyota hebben de productie moeten onderbreken door die tekorten.