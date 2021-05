Beurzen New York spelen winsten kwijt na opmerkingen Fed-kopstuk

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gemengd geëindigd. Belangrijke graadmeters raakten veel van hun eerdere winsten kwijt. Binnen de Federal Reserve gaan stemmen op voor een gesprek over het afbouwen van stimuleringsmaatregelen, wat het gemoed enigszins drukte.

Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia, vindt dat binnen het stelsel van centrale banken zo snel mogelijk gesproken moet worden over het verminderen van de maandelijkse aankopen van obligaties, waarmee rentes worden gedrukt. Die afbouw moet wel met zorg gebeuren om geen schrikreactie op de financiële markten teweeg te brengen, zo zei hij in een interview met The Washington Post.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 34.207,84 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4.155,86 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,5 procent omlaag tot 13.470,99 punten.

Beleggers verwerkten ook opbeurende cijfers van marktonderzoeker Markit. Die wezen op fors meer bedrijvigheid binnen de Amerikaanse industrie- en dienstensector in mei, nu steeds meer maatregelen tegen het coronavirus worden losgelaten in de VS.

Ook ging er aandacht uit naar de politiek in Washington, waar de regering-Biden voorstelde het enorme investeringspakket voor infrastructuur te verlagen tot 1,7 biljoen dollar. Hij hoopt zo meer Republikeinen achter zijn voorstellen te krijgen, maar een akkoord bleef uit.

Het aandeel Deere klom bijna 1,3 procent. De producent van bijvoorbeeld tractors en maaidorsers profiteerde het afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar landbouwmachines door het economisch herstel van de coronacrisis. Boeren investeren in nieuw matereel.

Chipbedrijf Applied Materials opende eveneens de boeken en ging 1,3 procent omlaag. Applied Materials kijkt positiever naar het gehele jaar door de grote vraag naar chips, maar beleggers hadden op meer gerekend. De verkoper van sportschoenen en -kleding Foot Locker kwam met kwartaalcijfers naar buiten die beter waren dan verwacht en kreeg er 1,9 procent bij.

Boeing werd ruim 3 procent meer waard. De vliegtuigbouwer zou overwegen volgend jaar de productie van de 737 MAX te gaan opvoeren.

De euro was 1,2187 dollar waard, tegenover 1,2186 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 3 procent in waarde tot 63,82 dollar. Brentolie won 2,4 procent tot 66,70 dollar per vat.