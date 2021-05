‘Een op de vijf Nederlanders heeft vakantiegeld hard nodig’

Ruim een op de vijf Nederlanders heeft vakantiegeld nodig om rond te komen. Daarnaast gebruikt 13 procent van de Nederlanders een deel van het vakantiegeld om schulden af te lossen. Dat meldt accountants- en adviesbureau PwC op basis van onderzoek met retailonderzoeker Q&A. Volgens PwC is het vakantiegeld in onzekere economische tijden hard nodig en heeft het een maatschappelijk belang.

Er wordt in Nederland deze maand ongeveer 30 miljard euro aan vakantiegeld uitbetaald, zegt PwC, dat ruim 1750 mensen bevroeg. Ruim 40 procent van de ondervraagden geeft het vakantiegeld voornamelijk uit aan vakanties en daguitjes. Voor een daguitje kiezen de meeste mensen voor een attractiepark, gevolgd door de dierentuin en het museum. Van de ondervraagden die op vakantie willen, geeft 40 procent aan in Nederland te willen blijven. Bijna evenveel ondervraagden willen proberen in Europa op vakantie te gaan.

Anderen sparen hun vakantiegeld deels. Dat doet bijna twee op de vijf van de ondervraagden. Daarbij laten de mensen die geld sparen het bedrag op de spaarrekening staan. Mocht op vakantie gaan er dit jaar niet in zitten, dan is sparen volgens PwC “voor de meeste mensen het beste alternatief”. Beleggen en het geld in cryptovaluta stoppen is maar voor een klein deel van de spaarders interessant.

Volgens PwC laten de uitkomsten van het onderzoek zien dat de gemiddelde Nederlander in coronatijd kiest voor zekerheid. Vakbond CNV liet eerder door Maurice de Hond uitzoeken dat bijna een op de vijf werkenden dit jaar geen vakantiegeld krijgt. Dat aantal is volgens CNV “stevig verdubbeld” ten opzichte van vorig jaar. Met name werkenden in sectoren die te lijden hebben van de coronacrisis krijgen minder vaak vakantiegeld uitgekeerd. Dan gaat het om de evenementensector, de horeca- en toerismesector, evenals de ICT en de detailhandel.