Fastned bouwt met Tesla groot snellaadstation in Oxford

Snellaadbedrijf Fastned bouwt samen met autofabrikant Tesla een van de grootste snellaadstations van Europa. Dat moet in het Britse Oxford komen. Er komen 14 snelladers voor elektrische auto’s plus 12 speciale superchargers van Tesla. De twee bedrijven werken voor de bouw samen met de gemeente Oxford en Pivot Power, een Britse ontwikkelaar van batterijen voor elektrische auto’s.

Bij het snellaadstation kunnen in eerste instantie 10 auto’s tegelijkertijd opladen. In 20 minuten zouden de auto’s hun weg alweer kunnen vervolgen tot wel 300 kilometer bereik. De elektriciteit wordt uit zon en wind gehaald, deels opgewekt door een groot zonnepanelendak van het station. Het snellaadstation kan ook nog worden uitgebreid, met 4 extra snelladers.

Volgens Fastned, dat sinds 2012 snellaadinfrastructuur ontwikkelt in Europa, is de mogelijkheid tot het opladen van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk beperkt en draagt deze zogenoemde Oxford Superhub bij aan de laadinfrastructuur van het land. Het aantal volledig elektrische auto’s in het Verenigd Koninkrijk neemt daarnaast volgens Fastned snel toe.

Fastned-topman Michiel Langezaal zegt dat er nog wel “honderden dergelijke locaties” nodig zijn in het Verenigd Koninkrijk en dat het bedrijf in gesprek wil komen en blijven met landeigenaren en partners. Volgens Pivot Power, dat onderdeel is van het grotere Franse energieconcern EDF Renewables, is de Oxford Superhub de eerste van 40 locaties die het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt.

Eind vorig jaar openden Fastned en Tesla al het grootste snellaadstation van Duitsland. Dat ligt in de buurt van Düsseldorf, bij het knooppunt Kreuz Hilden.