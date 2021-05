Huawei levert geen 5G-kernapparatuur meer in Nederland

Het Chinese telecombedrijf Huawei levert geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven. Dat bevestigt een woordvoerster van Huawei Nederland na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het bedrijf levert nog wel antennes voor netwerken in Nederland, maar over wat het bedrijf precies nog doet wilde de zegsvrouw niet in detail treden.

Huawei is in binnen- en buitenland al langer in opspraak vanwege vermeende spionage bij bedrijven waar het apparatuur aan levert. In de Verenigde Staten heeft de telecom- en mediawaakhond FCC Huawei samen en een aantal andere Chinese bedrijven bestempeld als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

In zulke krachtige bewoordingen heeft de Nederlandse overheid zich nooit uitgelaten. Het kabinet en telecomaanbieders zelf hebben de afgelopen jaren wel verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van de netwerken te vergroten. Zo had het kabinet al aangegeven om beschikkingen naar providers te sturen om ze te vertellen of ze maatregelen moeten nemen en zo ja, welke.

Huawei heeft de aantijgingen van de Amerikanen altijd ontkend. Zo zei de Nederlandse topman van het bedrijf Michael Yang in maart nog dat er geen enkel bewijs is gevonden voor betrokkenheid van Huawei bij “welke vorm van security-inbreuk door onze apparatuur en netwerktechnologie dan ook”.

Maar in april meldde de Volkskrant na onderzoek dat Huawei eerder vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN. De telecomprovider ontkent dat. Het Agentschap Telecom startte evenwel een onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen die KPN genomen heeft. KPN had overigens al eerder bekendgemaakt de Huawei-kernapparatuur te vervangen voor spullen van de Zweedse concurrent Ericsson.