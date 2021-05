IMF: hele wereld versneld vaccineren om coronacrisis te beëindigen

De economie kan niet volledig herstellen van de coronacrisis totdat de pandemie onder controle is. Door het verschil in middelen dreigt echter een scheiding te ontstaan tussen rijke en arme landen, merkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op. Daarom moet de wereld inzetten op vaccinaties in alle landen.

Eind 2021 moet in elk land minimaal 40 procent van de bevolking gevaccineerd zijn, bepleit het IMF. Halverwege volgend jaar zou dat overal 60 procent moeten zijn en tegelijkertijd moet er voldoende getest worden en virusuitbraken actief worden opgespoord via bron- en contactenonderzoek.

Daar is 50 miljard dollar voor nodig, berekende de denktank. Die uitgave kan echter 9 biljoen dollar opleveren als daardoor de wereldeconomie weer sneller op zijn oude niveau is. Voor de rijke landen is de potentiële economische winst 1 biljoen dollar, waardoor het volgens het IMF “mogelijk de hoogst renderende publieke investering ooit” is.

Dat geld zou moeten komen van donoren als publieke organisaties als ontwikkelingsbanken, maar ook van overheden. Met het geld moet onder meer Covax, dat vaccins levert aan arme landen, meer vaccins kunnen bestellen zodat de beschikbare productieruimte wordt vastgelegd. Ook moeten landen zorgen voor de vrije handel in ruwe materialen en geproduceerde vaccins. Met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden de afgelopen tijd beschuldigd van vaccin-nationalisme, maar ook de Europese Unie heeft de export van vaccins tegengehouden.

Verder denkt het IMF dat landen dit jaar genoeg vaccins voor 500 miljoen mensen kunnen doneren. Dat zou zelfs kunnen als ze de vaccinatie van hun eigen bevolking voorrang geven.

Het IMF wil verder investeren in meer productie en onderzoek naar vaccins die ook nieuwe varianten beter bestrijden. Ook kan zo de noodzaak voor herhaalvaccinaties om de immuniteit weer te versterken worden ondervangen.

Het grootste deel van het benodigde geld, ongeveer 30 miljard dollar, is volgens de denktank nodig om overal testcapaciteit te creëren, geneesmiddelen in te kopen en te verspreiden voor de behandeling van corona en de voorbereiding voor grootschalige vaccinatiecampagnes.