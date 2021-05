Kabinet stelt miljoenen beschikbaar voor mkb’ers in ‘winterslaap’

Kleine en middelgrote bedrijven die door de coronacrisis hoge schulden hebben, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op leningen van maximaal 100.000 euro van de overheid. Het kabinet stelt daar in totaal 200 miljoen euro voor beschikbaar. Ondernemers ‘in winterslaap’ kunnen vanaf 1 juni krediet aanvragen voor een nieuw begin, uitbreiding of aanpassing van hun bedrijf.

Het geld is bedoeld voor mkb-bedrijven die gebruik maken van een zogeheten time-out-arrangement, ook wel bekend als winterslaapregeling. Bedrijven die hun activiteiten al dan niet tijdelijk stopzetten, krijgen via deze regeling hulp om gebruik te maken van een nieuwe wet die faillissementen moet voorkomen. Sinds 1 januari zijn er meer mogelijkheden om tot een onderhands akkoord met schuldeisers te komen over een herschikking van schulden zonder bankroet te gaan.

De regering maakte de kredietregeling in januari bekend, maar moest deze nog verder uitwerken. Het geld wordt via de sociale kredietverstrekker Qredits tegen gunstige voorwaarden uitgeleend. Veel mkb’ers hebben door de coronacrisis hun schuldenlast fors zien oplopen. Daardoor kunnen ze bij traditionele kredietverstrekkers vaak geen lening meer krijgen, waardoor het onmogelijk wordt om na versoepelingen van de lockdown weer zaken te doen.