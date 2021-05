‘Lobby VNO-NCW saboteert wetgeving duurzaam ondernemen’

De lobby van ondernemersorganisatie VNO-NCW saboteert wetgeving voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Dat stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na een analyse van lobby-uitingen van de bedrijvenorganisatie en haar Europese partner BusinessEurope. De ondernemersclub zelf kijkt hier anders tegenaan.

“VNO-NCW beweert in Nederland voorstander te zijn van ambitieuze regels voor verantwoord en duurzaam ondernemen, maar voert ondertussen met BusinessEurope een sterke tegenlobby in Brussel”, zegt SOMO-onderzoeker Jasper van Teeffelen na het napluizen van bijvoorbeeld brieven van de ondernemers aan de Tweede en Eerste Kamer, het Europees Parlement en Eurocommissarissen.

Volgens Van Teeffelen was VNO-NCW voorheen fervent tegenstander van wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar verschoof de organisatie in 2020 van standpunt. Deze “draai” zou deel uitmaken van een uitgekiende lobbystrategie. “Nu het verhinderen van nieuwe wetgeving politiek onhaalbaar is geworden, verschuift de focus van naar het vertragen en verzwakken van wetgeving voor verantwoord ondernemen.”

VNO-NCW laat in een reactie weten bepaalde misstanden in productieketens effectief te willen aanpakken. “Daar zijn we al jaren voorstander van en lobbyen we al langer voor in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd.” Het klopt volgens een zegsman dat de ondernemers in hun lobby in Europa soms inhoudelijk kritisch uit de hoek kunnen komen, maar dat zou zijn als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. “Belangrijk is dat die wetgeving bovenal effectief is en werkbaar voor bedrijven van groot tot klein. Daar is onze lobby in de EU op gericht. En het klopt dat we daarbij Europese wetgeving prefereren boven nationale.”