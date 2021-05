Musk: mogelijk Tesla-fabriek in Rusland

Tesla overweegt in de toekomst een fabriek voor elektrische auto’s te gaan bouwen in Rusland. Dat heeft topman Elon Musk gezegd op een evenement voor Russische studenten dat werd georganiseerd door het Kremlin.

Volgens Musk kan Tesla binnenkort een aanwezigheid gaan opbouwen in Rusland. Momenteel worden Tesla’s nog maar in zeer kleine aantallen verkocht in het land. Musk sprak via een videoverbinding op het evenement, op uitnodiging van Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

Musk liet zich ook positief uit over de Russische ruimtevaartgeschiedenis. Hij riep verder op tot meer dialoog tussen Washington en Moskou. “Er is veel talent en energie in Rusland. Ik denk dat er meer dialoog en communicatie moet zijn tussen Rusland en de Verenigde Staten”, aldus Musk.