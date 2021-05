‘Speciaal arbeidscontract voor personeel publieke omroep nodig’

Vakbond FNV wil dat er een algemeen arbeidscontract voor de publieke omroep komt, zodat omroepmedewerkers snel meer zekerheid over werk en inkomen krijgen. Het voorstel zou een einde moeten maken aan de doorgeslagen flexcultuur bij de publieke omroepen. Volgens de vakbond maken veel omroepmedewerkers zich extra zorgen omdat er onzekerheid is over de toekomstige programmering van programma’s als Kassa en Radar.

Met een publieke-omroeparbeidscontract zouden de omroepmedewerkers niet bij een specifieke omroep in dienst komen, maar in dienst van de publieke omroep in het algemeen. Wanneer een programma stopt blijft de omroepmedewerker dan in dienst en kan hij of zij voor een ander programma aan de slag. “Het is een continubedrijf met structureel werk. Dat er wat verandert in de programmering mag niet betekenen dat mensen hun werk kwijtraken”, zegt FNV-bestuurder Andrée Ruiters.

Bij de landelijke publieke omroepen heeft volgens de vakbond ruim een op de drie omroepmedewerkers een tijdelijk contract. Daarbij zijn de duizenden zzp’ers en het vele werk dat wordt aan- en uitbesteed nog niet eens meegerekend, geeft Ruiters aan. “Medewerkers krijgen vaak een contract aangeboden voor de looptijd van het programma. Tijdelijk dus. Daarmee heeft de onzekerheid over programmering van programma’s direct invloed op de werkzekerheid.”