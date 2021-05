Van sim only tot combo-deal: gebruik mobiele telefoon fors gestegen

Voor de pandemie gebruikten we onze mobiele telefoon al steeds meer, maar sinds we thuis zitten is dit zeker het geval. Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toont een forse stijging van het aantal verbruikte belminuten en MB’s in 2020. Maar hoe doen we dat op een handige – en vooral: betaalbare – manier?

Forse stijging mobiele data

Volgens de telecommonitor van de ACM verbruikten we in 2020 voor het eerst één biljoen MB aan mobiele data. Dat is 25 procent meer dan in 2019. Ook zijn er 133.000 mobiele aansluitingen bijgekomen, met als gevolg dat je nu 22,3 miljoen Nederlandse 06-nummers kan bellen – mocht je daar zin in hebben.

Meer keuzes mobiel abonnement

Er wordt dan ook onvoorstelbaar veel aangeboden als je nu een mobiel abonnement wil afsluiten. De tijd dat je alleen kon kiezen voor een standaard abonnementje met telefoon is echt voorbij. Inmiddels wordt er ook regelmatig gekozen voor een sim only abonnement, en/of een abonnement dat korting geeft op vaste diensten.

Sim only: wel een abonnement, geen telefoon

In het geval van een sim only abonnement regel je zelf een telefoon, en neem je alleen de dienst om te bellen en internetten af. Doet je huidige mobiel het nog prima? Of heb je niet veel meer nodig dan een betaalbaar dingetje? Dan is een sim only abonnement een fijn alternatief.

Een sim only abonnement geeft uiteraard dezelfde mogelijkheden als je zou hebben in het geval van een ‘gewoon’ mobiel abonnement. Het grote verschil is dat de prijs van het toestel niet verdisconteerd zit in de kosten. Als je die toch niet per se wilde hebben, ben je dan dus aanzienlijk goedkoper uit.

Bundels: glasvezel, televisie en een mobieltje

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat we inmiddels ook veel vaker kiezen voor bundels. Een bundel is een abonnement waarin je én een mobiele dienst afneemt, én vaste diensten, zoals internet thuis, of televisie.

In die bundel kan natuurlijk ook een abonnement voor een vaste telefoon zitten, maar daar kiezen steeds minder mensen voor. In 2020 waren er voor het eerst meer mensen met een bundel zonder vaste telefoon, dan mensen mét zo’n aansluiting.

Mobiel internet vele malen sneller

Als je thuis bent, gebruik je meestal de internet-voorziening die je thuis hebt. Die is vaak sneller en goedkoper. Zeker als je bij de 3,33 miljoen huishoudens hoort die inmiddels een glasvezel-aansluiting heeft. Maar het internet thuis is niet altijd beter. Als je modem hapert, en je kan met je mobieltje onbeperkt surfen op het 5G-netwerk, dan is de keuze snel gemaakt.

Paar grote aanbieders

Wat betreft de abonnementsvormen is er weliswaar veel variatie, op het gebied van aanbieders valt dit juist een beetje tegen. Dertig tot vijfendertig procent van de mobiele markt is in handen van T-Mobile. KPN heeft ongeveer vijfentwintig tot dertig procent in handen en VodafoneZiggo twintig tot vijfentwintig procent.

Het overgrote deel van dat enorm gevarieerde aanbod komt dus van drie aanbieders. Dat is dan wel weer een beetje jammer – het komt de service meestal niet ten goede. Maar wie weet: stappen we in 2021 massaal over naar de kleine jongens. Als we zoveel tijd hebben om te bellen, hebben we misschien ook wel tijd om eens verder te kijken dan de standaardbundel bij de standaardaanbieders.