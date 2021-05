Washington wil helpen bij uitwisselen informatie tegen chiptekort

De Amerikaanse overheid wil gaan helpen bij de aanpak van het wereldwijde chiptekort door betere uitwisseling van informatie tussen chipbedrijven en afnemers over de distributie van halfgeleiders. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo gezegd na overleg met een aantal chipbedrijven en belangrijke klanten. Volgens Raimondo is er nu te weinig transparantie in de toeleveringsketen van chips.

Ze zei dat de overheid een rol kan spelen bij het vergroten van de onderlinge informatie over distributie van chips, wat kan helpen het tekort tegen te gaan. Raimondo had gesprekken over het chiptekort met bestuurders van een reeks grote bedrijven, waaronder Apple, Google-moeder Alphabet, autoconcerns Ford Motor en General Motors (GM), telecombedrijven AT&T en Verizon en de chipproducenten TSMC, Qualcomm, GlobalFoundries en Samsung.

Verder drong Raimondo erop aan dat het Amerikaanse Congres snel instemt met de investeringsplannen van president Joe Biden in chipproductie in de Verenigde Staten. Biden wil meer dan 50 miljard dollar uittrekken om de binnenlandse productiecapaciteit van chips te vergroten om zo minder afhankelijk te worden van met name Aziatische leveranciers. Door de tekorten hebben grote autobouwers in de VS fabrieken tijdelijk moeten stilleggen.

Raimondo heeft vrijdag een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse minister van Handel, Industrie en Energie om te praten over de problemen bij de toelevering van chips. Naar verwachting zullen ook bestuurders van Zuid-Koreaanse chipbedrijven bij dat gesprek aanwezig zijn. Biden ontvangt in het Witte Huis de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.