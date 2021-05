‘Werkgever moet stoppen met vergoeden privékilometers personeel’

Werkgevers moeten stoppen met het vergoeden van privékilometers van werknemers die rijden met een auto van de zaak. Ook zouden er accijns en btw moeten komen voor vliegverkeer en scheepsbrandstoffen. Zakenreizen en korteafstandsvluchten met het vliegtuig zouden moeten worden beperkt.

Deze maatregelen adviseert het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) aan de Nederlandse overheid. Volgens de groep van onafhankelijke experts en hoogleraren moet de energievraag en de CO2 die vrijkomt door het verkeer namelijk snel en sterk worden teruggebracht. Ook pleiten de deskundigen voor een zogeheten schone-energieverplichting voor alle energie die door voer- en vaartuigen wordt gebruikt. En thuiswerken zou fiscaal aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, zodat dit interessanter wordt dan een reiskostenvergoeding van de baas.

Het KBT komt de laatste tijd vaker met adviezen. Deze organisatie zag enkele maanden terug het levenslicht. De experts, onder wie wetenschappers van verschillende universiteiten, vonden dat er een Outbreak Management Team (OMT) voor klimaat zou moeten komen. Daarmee zou de wetenschap meer invloed kunnen krijgen op het klimaatbeleid.

Volgende maand wil het KBT ook met een advies komen over een CO2-vrije industrie en in juli over landbouw en de energievoorziening. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft coördineert de totstandkoming van de adviezen.