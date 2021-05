Witte Huis bereid stimuleringspakket te verlagen tot 1700 miljard

De Amerikaanse president Joe Biden is bereid om zijn voorstellen voor omvangrijke investeringen in infrastructuur af te zwakken. In plaats van de voorgestelde 2250 miljard dollar, zou hij het stimuleringspakket willen verlagen tot 1700 miljard dollar om zo Republikeinen mee te krijgen.

Republikeinen vinden de uitgaven voor onder andere bruggen, spoorlijnen, verduurzaming en elektrisch autorijden veel te hoog. De door het Witte Huis aangekondigde concessie heeft daar niets aan veranderd, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Eerder deden Republikeinen een tegenvoorstel waarbij de investeringen in infrastructuur beperkt blijven tot 568 miljard dollar.

Biden heeft altijd volgehouden dat hij van zowel zijn eigen Democratische partij als van Republikeinen steun wil voor het programma. De Democraten hebben in het Huis van Afgevaardigden slechts een krappe meerderheid en in de Senaat zijn de honderd zetels gelijk verdeeld, wat de bewegingsruimte voor de president beperkt.

De Republikeinse senator Shelley Moore Capito, die het Republikeinse tegenvoorstel leidt, zei dat de kans op een akkoord nog altijd groter dan 50 procent is. De komende twee weken zijn volgens haar cruciaal, maar het kan nog maanden duren voordat er een definitieve overeenkomst is.

Biden maakte eerder dit jaar bekend met de enorme investeringen het economisch herstel aan te willen jagen na de coronacrisis. De plannen zouden veel nieuwe banen opleveren. De uitgaven moeten bovendien gepaard gaan met wetswijzigingen die het werknemers gemakkelijker maakt zich te organiseren in vakbonden om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

In het nieuwe voorstel verlaagt de regering de bedragen die opgaan aan nieuwe breedbandverbindingen, wegen, bruggen en andere grote projecten. Het Witte Huis belooft daarnaast geen belastingverhogingen door te voeren voor mensen die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen. Biden wil de investeringen bekostigen door hogere belastingen te heffen bij grote bedrijven en rijke Amerikanen.