‘Zonder grote tv-schermen loopt horeca veel geld mis tijdens EK’

Met het EK voetbal in aantocht dreigt een nieuwe financiële domper voor de horeca. Tijdens de toernooien van Oranje kijken Nederlanders normaal massaal op grote tv-schermen vanaf terrassen en in cafés naar de wedstrijden. Voor de horeca zijn dat gouden tijden. Maar vanwege corona zit dat er dit keer waarschijnlijk niet in. Voor de cafés betekent dit dat ze per wedstrijd al gauw duizenden euro’s aan extra omzet mislopen, blijkt uit navraag in de branche.

Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, baalt al dat hij momenteel geen schermen kan neerzetten voor de play-offs van lokale voetbaltrots NAC. “Dat zijn weer tienduizenden euro’s pleite”, zegt hij. Normaal zou zijn zaak tijdens die wedstrijden stampvol zitten, net als veel andere horecatenten in de Brabantse stad. Maar nu mogen terrassen maximaal 50 gasten herbergen, ook als ze eigenlijk honderden stoelen hebben. “Dat slaat als een tang op een varken”, vindt De Vos die tevens voorzitter is van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Een evenement als het EK is volgens hem te vergelijken met carnaval. Het kan ondernemers zomaar een kwart extra omzet opleveren bovenop een normale maand, rekent hij uit. De horeca zou dat extra geld “broodnodig” hebben en hij hoopt daarom dat de politiek in Den Haag snel met meer versoepelingen komt.

Bij de landelijke KHN houden ze de moed erin. “Als er vóór het EK versoepelingen doorgevoerd worden, dan kan er iets georganiseerd worden en dat is leuk voor het moraal”, geeft een woordvoerster aan. Ondernemers zijn volgens haar wel realistisch. “Met beperkte aantallen op het terras of binnen, gaat het EK ze niet veel extra’s brengen.”

De Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell denkt dat er nog wel goede hoop is dat hij in enkele van zijn twaalf horecazaken het EK kan tonen op grote schermen en de kroegen zich vullen met voetbalfans. “De cijfers gaan de goede kant op”, vindt hij. Hoeveel omzet het zou schelen? “Dat hangt vooral van de bondscoach en de spelers af”, antwoordt Hell. “Als ze het echt goed doen en lang kunnen doorspelen, dan kan het die maand in een aantal van mijn zaken tientallen procenten extra omzet opleveren.”

Ook de eigenaren van café Thijssen in Amsterdam en café Merz in Dordrecht zijn normaal volle kroegen gewend met EK’s en WK’s, maar staan nu in de wachtstand en hopen snel duidelijkheid te krijgen over wat mogelijk is. Ferry de Klerk van café Merz heeft al een optie op 1000 sneltesten. “Als het mag, zijn deze voor 1000 voetbalfans die we verdelen over drie poules, zodat er rond de 350 man bij ons naar het EK kunnen komen kijken.”

Maar de Amsterdamse horecamagnaat Won Yip, die meerdere cafés heeft in de hoofdstad, gelooft er al niet meer in. Hij denkt dat het EK, dat gehouden wordt van 11 juni tot 11 juli, nog te vroeg komt. “Ik ben realistisch. Nu mag er nog helemaal niks met entertainment in de horeca. Ik mag niet eens een tv aanzetten.” Als er met het EK echt niks mag dan zal de ondernemer dat waarschijnlijk voelen. Hij rekent erop dan honderdduizenden euro’s mis te lopen.