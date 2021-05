Aerion stopt met ontwikkeling supersonisch passagiersvliegtuig

Aerion stopt per direct met de ontwikkeling van het supersonische passagiersvliegtuig AS2. Het Amerikaanse bedrijf legt de werkzaamheden stil omdat het niet genoeg geld bijeen heeft gekregen om te beginnen met de bouw van het toestel. Daarmee komt een einde aan de ambitie van Aerion om voor het eerst sinds de ondergang van de Concorde in 2003 een passagiersvliegtuig te bouwen dat sneller kan vliegen dan het geluid.

Het bedrijf, opgericht door de Amerikaanse miljardair Robert Bass, had steun van vliegtuigbouwer Boeing en General Electric zou de motoren van de AS2 gaan leveren. Uiteindelijk is het toestel niet verder gekomen dan de tekentafel. De AS2 zou een maximumsnelheid hebben gehad van zo’n 1600 kilometer per uur. Er konden zo’n 10 passagiers worden vervoerd met het zakenvliegtuig.

In maart liet Aerion nog weten dat de vliegtuigen vanaf 2023 gebouwd zouden worden in een nieuwe fabriek in Florida. Vanaf 2027 zouden de toestellen worden geleverd. Aerion had naar eigen zeggen al voor 11 miljard dollar aan orders verzameld.